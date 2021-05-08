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Лучшая няня: собака успокоила плачущего младенца своим пением – видео

Лучшая няня: собака успокоила плачущего младенца своим пением – видео

photo: @dani.lynne3 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (735)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251673992.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210508/251674038/Luchshaya-nyanya-sobaka-uspokoila-plachuschego-mladentsa-svoim-peniem--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.

 

На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (735)
Теги:
Дети, Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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