Лучшая няня: собака успокоила плачущего младенца своим пением – видео

Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.
На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!
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