"Моя любимая": котенок с любовью погладил хозяйку и растрогал всех – видео

Влюбленный взгляд питомца говорит только об одном – девушке удалось подобрать ключ к его сердцу.
from @oriapolly double tap #catloversclubОпубликовано Cat Lover Club Четверг, 13 августа 2020 г.
Как однажды сказал Эрнест Хемингуэй, кошки, в отличие от людей, всегда искренни и никогда не скрывают своих чувств. Хозяйке этого пушистика точно не придется гадать, как к ней относится питомец.
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