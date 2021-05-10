"Моя любимая": котенок с любовью погладил хозяйку и растрогал всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Влюбленный взгляд питомца говорит только об одном – девушке удалось подобрать ключ к его сердцу.

from @oriapolly double tap #catloversclub Опубликовано Cat Lover Club Четверг, 13 августа 2020 г.

Как однажды сказал Эрнест Хемингуэй, кошки, в отличие от людей, всегда искренни и никогда не скрывают своих чувств. Хозяйке этого пушистика точно не придется гадать, как к ней относится питомец.

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