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Котенок

"Моя любимая": котенок с любовью погладил хозяйку и растрогал всех – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (736)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210510/249905350/Moya-lyubimaya-kotenok-s-lyubovyu-pogladil-khozyayku-i-rastrogal-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Влюбленный взгляд питомца говорит только об одном – девушке удалось подобрать ключ к его сердцу.

from @oriapolly double tap #catloversclub

Опубликовано Cat Lover Club Четверг, 13 августа 2020 г.

Как однажды сказал Эрнест Хемингуэй, кошки, в отличие от людей, всегда искренни и никогда не скрывают своих чувств. Хозяйке этого пушистика точно не придется гадать, как к ней относится питомец.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (736)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки

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