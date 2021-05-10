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Терпеливый пес ждет, когда его уснувший хозяин кинет мяч – забавное видео

Терпеливый пес ждет, когда его уснувший хозяин кинет мяч – забавное видео

photo: @doofusmcdooface / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (736)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0a/251690141.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210510/251690182/Terpelivyy-pes-zhdet-kogda-ego-usnuvshiy-khozyain-kinet-myach--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам женщины, питомец стоял в этой позе уже 10 минут. Хатико ждал, и он готов подождать.

 

На кадрах видно, как на диване лежит пожилой мужчина, который уснул под включенный телевизор. Уснул он, держа в руке теннисный мяч, от которого без ума пес. Вот питомец и подумал, что хозяин собирается поиграть с ним, поэтому встал в готовую позу, уставившись на мяч. На этом видео он, по словам хозяйки, стоял уже 10 минут. Позднее она опубликовала еще одно видео – спустя 20 минут. На нем терпеливый питомец продолжал ждать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (736)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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