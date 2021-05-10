Терпеливый пес ждет, когда его уснувший хозяин кинет мяч – забавное видео

По словам женщины, питомец стоял в этой позе уже 10 минут. Хатико ждал, и он готов подождать.
На кадрах видно, как на диване лежит пожилой мужчина, который уснул под включенный телевизор. Уснул он, держа в руке теннисный мяч, от которого без ума пес. Вот питомец и подумал, что хозяин собирается поиграть с ним, поэтому встал в готовую позу, уставившись на мяч. На этом видео он, по словам хозяйки, стоял уже 10 минут. Позднее она опубликовала еще одно видео – спустя 20 минут. На нем терпеливый питомец продолжал ждать.
Смотрите на видео также:
- Парень показал свою собаку, которая играет только с невидимым мячом
- Собака из приюта придумала способ привлекать к себе внимание и покорила Сеть
- Две собаки так долго боролись за игрушку, что вместе уснули с ней в зубах