Терпеливый пес ждет, когда его уснувший хозяин кинет мяч – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам женщины, питомец стоял в этой позе уже 10 минут. Хатико ждал, и он готов подождать.

На кадрах видно, как на диване лежит пожилой мужчина, который уснул под включенный телевизор. Уснул он, держа в руке теннисный мяч, от которого без ума пес. Вот питомец и подумал, что хозяин собирается поиграть с ним, поэтому встал в готовую позу, уставившись на мяч. На этом видео он, по словам хозяйки, стоял уже 10 минут. Позднее она опубликовала еще одно видео – спустя 20 минут. На нем терпеливый питомец продолжал ждать.

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