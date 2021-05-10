Заботливая кошка притащила хозяйке со сломанной ногой еду из холодильника – видео

Некоторые засомневались в чистоте намерений пушистой, несмотря на ее титанические усилия.
На кадрах видно, как девушка лежит на кровати, а в комнату с огромным пакетом в зубах заходит кошка. Ей определенно тяжело тащить замороженное филе, которое явно весит немало. Это видно даже по прыжку на кровать, для которого пушистой пришлось долго "прицеливаться". Ну а когда питомец поднимается на кровать, становится видно, в чем дело: у хозяйки сломана нога, поэтому она не встает. Вот пушистая и решила позаботиться о хозяйке.
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