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Заботливая кошка притащила хозяйке со сломанной ногой еду из холодильника – видео

Заботливая кошка притащила хозяйке со сломанной ногой еду из холодильника – видео

photo: vikki_astra / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (737)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0a/251692474.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210510/251692508/Zabotlivaya-koshka-pritaschila-khozyayke-so-slomannoy-nogoy-edu-iz-kholodilnika--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Некоторые засомневались в чистоте намерений пушистой, несмотря на ее титанические усилия.

 

На кадрах видно, как девушка лежит на кровати, а в комнату с огромным пакетом в зубах заходит кошка. Ей определенно тяжело тащить замороженное филе, которое явно весит немало. Это видно даже по прыжку на кровать, для которого пушистой пришлось долго "прицеливаться". Ну а когда питомец поднимается на кровать, становится видно, в чем дело: у хозяйки сломана нога, поэтому она не встает. Вот пушистая и решила позаботиться о хозяйке.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (737)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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