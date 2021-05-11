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Британская короткошерстная кошка

Британская кошка впервые увидела сфинкса – видео ее забавной реакции

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (738)
66429111
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210511/249172914/Britanskaya-koshka-vpervye-uvidela-sfinksa--video-ee-zabavnoy-reaktsii.html

Кошки часто становятся главными героями многих вирусных роликов в Сети, которые поднимают настроение людей во всем мире

Взгляд пушистой с широко распахнутыми от удивления глазами бесценен. Такого она в жизни еще не видела.

На кадрах видно, как кошка породы британская короткошерстная сидит на столе за спинкой дивана, на которой отдыхает сфинкс. Пушистая не может скрыть удивления, глядя на сородича без шерсти. Для нее новый член семьи – некий инопланетянин.

Сфинксы удивляют не только своих сородичей, но и других животных. Посмотрите, как с кошкой без шерсти знакомилась лама>>

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (738)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки

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