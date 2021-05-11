Британская кошка впервые увидела сфинкса – видео ее забавной реакции

На кадрах видно, как кошка породы британская короткошерстная сидит на столе за спинкой дивана, на которой отдыхает сфинкс. Пушистая не может скрыть удивления, глядя на сородича без шерсти. Для нее новый член семьи – некий инопланетянин.
Сфинксы удивляют не только своих сородичей, но и других животных. Посмотрите, как с кошкой без шерсти знакомилась лама>>
Смотрите на видео также:
- Заботливая кошка притащила хозяйке со сломанной ногой еду из холодильника
- Мама учит котенка прыгать с высоты, но бабушка-кошка ее методами недовольна
- Загулявший кот сильно опоздал домой и наткнулся на ждущую его кошку