Кот случайно наступил на клавиши пианино, растерялся и рассмешил всех – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Из-за паники пушистый продолжал стучать по клавишам, попав в замкнутый круг страха и музыки.

На кадрах видно, как кот стоит наверху пианино и смотрит вниз, готовясь спускаться. Он аккуратно наступает передними лапами на пианино, но последовавшие за этим мелодии его пугают. В результате пушистый мечется влево-вправо, продолжая нажимать на разные клавиши и паниковать. Взобраться назад ему не хватает сил, а спуститься вниз – паника. В конце концов он все же спрыгивает на пол. Кажется, теперь он будет обходить это странное место стороной.

Видео в TikTok хозяйки кота набрало почти 9 миллионов просмотров за три дня.

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