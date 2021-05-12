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Пес провернул необычный фокус с резиновым мячом и удивил Сеть – видео

Пес провернул необычный фокус с резиновым мячом и удивил Сеть – видео

photo: @kaylin.goethe / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (738)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0c/251708812.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210512/251708846/Pes-provernul-neobychnyy-fokus-s-rezinovym-myachom-i-udivil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До самого последнего момента невозможно было предугадать, что произойдет. Удивил питомец!

 

На кадрах видно, как пес лежит на кровати, держа в зубах резиновый мячик. Он куда-то уставился и потерял хватку, из-за чего игрушка вывалилась у него из пасти. Питомец несколько секунд с грустью смотрел на игрушку, и тут внезапно у него в зубах появился новый мяч. Да, он держал два мяча сразу, причем так незаметно, словно он всего один. Этот питомец, видимо, всегда имеет запасной план.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (738)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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