Пес провернул необычный фокус с резиновым мячом и удивил Сеть – видео

До самого последнего момента невозможно было предугадать, что произойдет. Удивил питомец!
На кадрах видно, как пес лежит на кровати, держа в зубах резиновый мячик. Он куда-то уставился и потерял хватку, из-за чего игрушка вывалилась у него из пасти. Питомец несколько секунд с грустью смотрел на игрушку, и тут внезапно у него в зубах появился новый мяч. Да, он держал два мяча сразу, причем так незаметно, словно он всего один. Этот питомец, видимо, всегда имеет запасной план.
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