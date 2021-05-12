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Собака породы боксер

Хозяйка заехала в автомойку вместе со своим псом, и это было не лучшим решением – видео

© CC0 / Pixabay
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210512/251709908/Khozyayka-zaekhala-v-avtomoyku-vmeste-so-svoim-psom-i-eto-bylo-ne-luchshim-resheniem--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец к такой поездке явно не был готов, и пользователи обрушились с критикой на хозяйку.

 

На кадрах видно, как на переднем сиденье машины сидит собака породы боксер, а рядом с ним – его хозяйка. Вместе они отправились в путешествие по автоматической мойке. Во время поездки по конвейеру пес, естественно, испугался громкого шума и отсутствия видимости, поэтому он спустился под сиденье и начал прятаться там. Даже слова поддержки хозяйки его не утешили, настолько ему стало страшно. Вот пользователи Сети и обрушились на девушку с критикой – зачем вообще заставлять питомца проходить через такое.

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Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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