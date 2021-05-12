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Модный и крутой пес сидит в машине в важной позе – бесподобное видео

Модный пес сел в машине в крутой позе и привлек внимание всех водителей – видео

photo: glenngroves100 / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (739)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210512/251710979/Modnyy-pes-sel-v-mashine-v-krutoy-poze-i-privlek-vnimanie-vsekh-voditeley--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Стильный питомец привел в восторг всех не только видом, но и эпичным разворотом на зов.

 

Эти кадры сняты случайной компанией друзей, стоящей на светофоре. На кадрах видно, как на переднем сиденье сидит стильный бульдог. Он одет в синюю "футболку", на морде у него "золотые" очки, а на шее – "золотой" ошейник. Сидит пес в очень крутой позе: высунув одну лапу, на которой также виден браслет, в окно. "Эй, парень", – говорит за кадром автор видео, на что бульдог дерзко поворачивает голову, несколько секунд смотрит в сторону смеющихся юношей и так же дерзко отводит взгляд.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (739)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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