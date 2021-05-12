Модный пес сел в машине в крутой позе и привлек внимание всех водителей – видео

Стильный питомец привел в восторг всех не только видом, но и эпичным разворотом на зов.

Эти кадры сняты случайной компанией друзей, стоящей на светофоре. На кадрах видно, как на переднем сиденье сидит стильный бульдог. Он одет в синюю "футболку", на морде у него "золотые" очки, а на шее – "золотой" ошейник. Сидит пес в очень крутой позе: высунув одну лапу, на которой также виден браслет, в окно. "Эй, парень", – говорит за кадром автор видео, на что бульдог дерзко поворачивает голову, несколько секунд смотрит в сторону смеющихся юношей и так же дерзко отводит взгляд.

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