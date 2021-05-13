10:58 13 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Кошка из приюта сама выбрала себе хозяйку – от этого видео вы расплыветесь в улыбке

Девушка пришла в приют выбрать кошку, произошедшего там не ожидал никто – видео

photo: @katesalm0n / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (740)
19134628416
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210513/250678084/Devushka-prishla-v-priyut-vybrat-koshku-proizoshedshego-tam-ne-ozhidal-nikto--video.html

Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Муки выбора обошли девушку стороной, а от умилительных кадров расплылись в улыбке миллионы пользователей.

 

На кадрах видно, как девушка стоит в приюте около клеток для животных в обнимку с рыжей кошкой, которая совсем не хочет ее отпускать. Пушистая уткнулась в шею своей новой хозяйки и очень мило мяукает. Девушка же говорит, что готова заплакать и сама тоже не может отпустить кошку, поэтому забирает ее домой. Теперь она выкладывает фото своего нового питомца в TikTok и Instagram.

Само видео на ее странице же стало вирусным и набрало почти четыре миллиона лайков.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (740)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Новый пожар в Тбилиси: сгорел склад c пластиком в районе Самгори - видео
Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться