Девушка пришла в приют выбрать кошку, произошедшего там не ожидал никто – видео

Муки выбора обошли девушку стороной, а от умилительных кадров расплылись в улыбке миллионы пользователей.
На кадрах видно, как девушка стоит в приюте около клеток для животных в обнимку с рыжей кошкой, которая совсем не хочет ее отпускать. Пушистая уткнулась в шею своей новой хозяйки и очень мило мяукает. Девушка же говорит, что готова заплакать и сама тоже не может отпустить кошку, поэтому забирает ее домой. Теперь она выкладывает фото своего нового питомца в TikTok и Instagram.
Само видео на ее странице же стало вирусным и набрало почти четыре миллиона лайков.
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