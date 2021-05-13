Отважный кот защищает цыплят от хищной птицы – видео

У этого пушистого явно проснулись отцовские инстинкты – за малышей он готов стоять горой.
На кадрах видно, как рыжий кот сидит на картонных коробках, а под ним прячутся несколько цыплят. Пушистый смотрит куда-то вверх, попутно пряча пытающихся вырваться птенцов. Стоит он в готовой для атаки позе, полностью закрывая всем телом малышей. Затем камеру переводят наверх, где можно разглядеть нависшую угрозу.
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