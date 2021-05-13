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Отважный кот защищает цыплят от хищной птицы – видео

Отважный кот защищает цыплят от хищной птицы – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210513/251719561/Otvazhnyy-kot-zaschischaet-tsyplyat-ot-khischnoy-ptitsy--video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

У этого пушистого явно проснулись отцовские инстинкты – за малышей он готов стоять горой.

 

На кадрах видно, как рыжий кот сидит на картонных коробках, а под ним прячутся несколько цыплят. Пушистый смотрит куда-то вверх, попутно пряча пытающихся вырваться птенцов. Стоит он в готовой для атаки позе, полностью закрывая всем телом малышей. Затем камеру переводят наверх, где можно разглядеть нависшую угрозу.

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Теги:
кошки, Вирусные видео, Видео с животными

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