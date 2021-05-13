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Я знаю о твоих шалостях все: ухмылка собаки при взгляде на хозяйку покорила Сеть – видео

"Я знаю о твоих шалостях все": ухмылка собаки при взгляде на хозяйку покорила Сеть – видео

photo: @meggieb95 / TikTok
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То ли собака решила пошантажировать хозяйку, то ли соблазнить ее, чтобы получить море ласки.

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Публикация от Us Weekly (@usweekly)

На кадрах видно, как собака породы кокер-спаниель лежит на диване и смотрит на хозяйку. Причем смотрит не простым взглядом, а каким-то соблазняюще-ухмыляющимся. Питомец словно намекает, что она что-то видела и что-то знает. За сохранение секрета в тайне ей полагаются ласки. Чем больше, тем лучше. Видимо, за ними собака в конце видео и пошла.

Смотрите на видео также:

Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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