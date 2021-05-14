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За друга горой: кот напал на ветеринара, делавшего укол песику – видео

"Не обижай моего друга": смелый кот ринулся спасать щенка от ветеринара – видео

photo: RM Videos / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (741)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210514/249508488/Ne-obizhay-moego-druga-smelyy-kot-rinulsya-spasat-schenka-ot-veterinara--video.html

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Пушистый анализировал ситуацию и пришел на помощь песику, когда ждать больше было нельзя.

На кадрах видно, как девушка держит своего питомца на ветеринарном столе, а врач готовится сделать ему некий укол. Со стороны за этим всем наблюдает кот. Когда песик пугается и начинает брыкаться, пушистый сразу бежит поближе, на двух лапах смотрит, что делает мужчина, и после этого вцепляется ему в ногу и несколько раз сильно кусает.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (741)
Теги:
Собака, домашние животные, забавные случаи, кошки

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