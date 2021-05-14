"Не обижай моего друга": смелый кот ринулся спасать щенка от ветеринара – видео

На кадрах видно, как девушка держит своего питомца на ветеринарном столе, а врач готовится сделать ему некий укол. Со стороны за этим всем наблюдает кот. Когда песик пугается и начинает брыкаться, пушистый сразу бежит поближе, на двух лапах смотрит, что делает мужчина, и после этого вцепляется ему в ногу и несколько раз сильно кусает.
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