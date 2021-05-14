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Кошка и собака

Собачья группа поддержки пришла на подмогу коту во время его купания – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (741)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210514/251726264/Sobachya-gruppa-podderzhki-prishla-na-podmogu-kotu-vo-vremya-ego-kupaniya--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Заверения хозяйки, что ничего плохого с котиком не будет, не успокаивают переживающих питомцев.

 

На кадрах видно, как мужчина намыливает в ванной котейку, а сбоку от него с двух сторон стоят два песика. Оба они подняли шум и гам, словесно поддерживая пушистого друга. Тот, в свою очередь, тоже им что-то отвечает. Судя по реакции маленького песика, он переживает за приятеля больше всего – на каждое "мяу" он начинает кричать, словно прося отпустить кота. Хотя и большой пес тоже волнуется.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (741)
Теги:
кошки, Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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