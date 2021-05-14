Собачья группа поддержки пришла на подмогу коту во время его купания – забавное видео

Заверения хозяйки, что ничего плохого с котиком не будет, не успокаивают переживающих питомцев.
На кадрах видно, как мужчина намыливает в ванной котейку, а сбоку от него с двух сторон стоят два песика. Оба они подняли шум и гам, словесно поддерживая пушистого друга. Тот, в свою очередь, тоже им что-то отвечает. Судя по реакции маленького песика, он переживает за приятеля больше всего – на каждое "мяу" он начинает кричать, словно прося отпустить кота. Хотя и большой пес тоже волнуется.
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