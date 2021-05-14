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Хаски

Собака впервые в жизни услышала гром на прогулке – видео ее реакции

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (743)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1e/250202835.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210514/251727166/Sobaka-vpervye-v-zhizni-uslyshala-grom-na-progulke--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец готов начать разборки с невидимым врагом, который мешает ему делать важное дело.

 

На кадрах видно, как собака породы хаски стоит на газоне около ограждения, когда внезапно в небе появляются молнии. На них питомец не обращает никакого внимания, однако через мгновение за ними следуют громкие раскаты грома. Вот тут-то собака и напугалась: она начала вертеть головой из стороны в сторону, пытаясь понять, кто это решил испытать судьбу. Даже за ограждением посмотрела – вдруг кто-то прячется там.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (743)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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