Собака впервые в жизни услышала гром на прогулке – видео ее реакции

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец готов начать разборки с невидимым врагом, который мешает ему делать важное дело.

На кадрах видно, как собака породы хаски стоит на газоне около ограждения, когда внезапно в небе появляются молнии. На них питомец не обращает никакого внимания, однако через мгновение за ними следуют громкие раскаты грома. Вот тут-то собака и напугалась: она начала вертеть головой из стороны в сторону, пытаясь понять, кто это решил испытать судьбу. Даже за ограждением посмотрела – вдруг кто-то прячется там.

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