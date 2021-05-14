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Лабрадор

Проверку прошел успешно: девушка сымитировала испуг перед спящим псом – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (744)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210514/251727742/Proverku-proshel-uspeshno-devushka-symitirovala-ispug-pered-spyaschim-psom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Реакция питомца, который в конце концов понял, что ничего страшного не произошло, бесценна.

 

На кадрах видно, как лабрадор лежит около дивана и сладко спит, когда хозяйка внезапно делает резкий вздох, словно чего-то пугается. В ту же секунду питомец вскакивает, бежит по комнате, оглядываясь по сторонам, добегает до двери, смотрит наружу и все это с лаем. А когда он понимает, что все спокойно, смотрит на хозяйку осуждающим взглядом, дескать, что это за ложная тревога. Стоит отдать ему должное – защитник из него получился хороший.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (744)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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