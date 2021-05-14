17:59 14 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1366
  • 100 RUB4.6046
  • USD3.4283
Поиск
Попытки вороны отвлечь двух котов от намечающейся драки удивили Сеть – видео

Попытки вороны отвлечь двух котов от намечающейся драки удивили Сеть – видео

photo: @lizavetaesin / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (744)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0e/251730166.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210514/251730206/Popytki-vorony-otvlech-dvukh-kotov-ot-namechayuscheysya-draki-udivili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот уж и правда умная птица – почуяла неладное и ринулась спасать от ошибки глупых драчунов.

 

На кадрах видно, как два кота стоят на улице в боевой позе, причем один из них явно доминирует, а другой – защищается. С минуты на минуту уже должен начаться бой, и чующая это ворона решила разнять пушистых. Она клюет доминирующего кота в хвост, чтобы тот отвлекся на нее. Причем делает она это аккуратно, сразу отбегая, чтобы не попасть под горячую лапу. По словам автора видео, птица в конце концов улетела, а коты все же разбежались, так и не начав драку.

Пользователи Сети удивились добрым намерениям птицы и отметили, что не зря представителей этого рода называют одними из умнейших пернатых.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (744)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне
Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото
Одиночество и пандемия: заменят ли виртуальные помощники друзей? - видео
Одиночество и пандемия: заменят ли виртуальные помощники друзей? – видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться