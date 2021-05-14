Попытки вороны отвлечь двух котов от намечающейся драки удивили Сеть – видео

Вот уж и правда умная птица – почуяла неладное и ринулась спасать от ошибки глупых драчунов.
На кадрах видно, как два кота стоят на улице в боевой позе, причем один из них явно доминирует, а другой – защищается. С минуты на минуту уже должен начаться бой, и чующая это ворона решила разнять пушистых. Она клюет доминирующего кота в хвост, чтобы тот отвлекся на нее. Причем делает она это аккуратно, сразу отбегая, чтобы не попасть под горячую лапу. По словам автора видео, птица в конце концов улетела, а коты все же разбежались, так и не начав драку.
Пользователи Сети удивились добрым намерениям птицы и отметили, что не зря представителей этого рода называют одними из умнейших пернатых.
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