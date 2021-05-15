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Слон в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении.

Буйволы отбили маленького слоненка у львов – видео его спасения

© photo: Sputnik / Файед Эль-Гезири
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210515/250008638/Buyvoly-otbili-malenkogo-slonenka-u-lvov--video-ego-spaseniya.html

Хоть один раз слоненка и получилось спасти от неминуемой смерти, через некоторое время его все же покинула удача

Короли зверей застали малыша в тот момент, когда его мучила жажда, а родителей не было рядом.

Как рассказал очевидец случившегося, львы устроили засаду у водопоя, куда в какой-то момент без родителей пришел слоненок. Услышав переполох, буйволы решили проверить, что там происходит.

На кадрах видно, как львиный прайд стоит над маленьким беззащитным слоненком недалеко за кустами. Вдруг рядом появляются буйволы. Сначала к хищникам направляется самый смелый из них, а через полминуты за слоненка уже готовы биться четверо. В результате они спасают малыша, который убегает оттуда вместе со своими защитниками.

Смотрите на видео также:

Теги:
в мире животных

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