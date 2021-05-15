Пес приревновал хозяина к своему щенку, и его реакция удивляет – видео

На кадрах видно, как щенок хаски лежит вместе со своим хозяином на диване. Через секунду к спящему малышу подходит его папа, хватает за одежду и стягивает его вниз, а сам запрыгивает к хозяину и ложится рядом с ним. Бедный щеночек же остается лежать на полу. Вот это ревность!
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