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Собака приревновала хозяина к своему щенку, ее реакция удивляет – видео

Пес приревновал хозяина к своему щенку, и его реакция удивляет – видео

photo: Newsflare / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (745)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210515/251734497/Pes-prirevnoval-khozyaina-k-svoemu-schenku-i-ego-reaktsiya-udivlyaet--video.html

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Папа увидел спящего рядом с хозяином щенка и повел себя очень нестандартно для родителя.

На кадрах видно, как щенок хаски лежит вместе со своим хозяином на диване. Через секунду к спящему малышу подходит его папа, хватает за одежду и стягивает его вниз, а сам запрыгивает к хозяину и ложится рядом с ним. Бедный щеночек же остается лежать на полу. Вот это ревность!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (745)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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