Пес приревновал хозяина к своему щенку, и его реакция удивляет – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Папа увидел спящего рядом с хозяином щенка и повел себя очень нестандартно для родителя.

На кадрах видно, как щенок хаски лежит вместе со своим хозяином на диване. Через секунду к спящему малышу подходит его папа, хватает за одежду и стягивает его вниз, а сам запрыгивает к хозяину и ложится рядом с ним. Бедный щеночек же остается лежать на полу. Вот это ревность!

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