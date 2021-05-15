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Я не дам его кастрировать: кошка спасает приятеля от ветеринара – бесподобное видео

"Не дам его кастрировать": кошка спасает друга от ветеринара – видео

video: Youtube / The Worst LAG
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (746)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210515/251735278/Ne-dam-ego-kastrirovat-koshka-spasaet-druga-ot-veterinara--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ее стремление спасти кота, который уже наполовину "отключился", заслуживает аплодисментов.

 

На кадрах видно, как на весах лежит рыжий кот, который в полусонном состоянии толком не может двигаться. Но это не беда, если есть сильная подруга. Вот она и старается утащить рыжего подальше от гадких ветеринаров. Стоит заметить, что врач хочет оттащить пушистую подружку, но та вцепилась в кота крепко и не собирается его бросать. Тот, кажется, вообще не понимает, что происходит, будучи под воздействием наркоза. Когда хозяйка подставляет к столу сумку для животных, кошка изо всех сил тащит приятеля туда.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (746)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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