"Не дам его кастрировать": кошка спасает друга от ветеринара – видео

Ее стремление спасти кота, который уже наполовину "отключился", заслуживает аплодисментов.
На кадрах видно, как на весах лежит рыжий кот, который в полусонном состоянии толком не может двигаться. Но это не беда, если есть сильная подруга. Вот она и старается утащить рыжего подальше от гадких ветеринаров. Стоит заметить, что врач хочет оттащить пушистую подружку, но та вцепилась в кота крепко и не собирается его бросать. Тот, кажется, вообще не понимает, что происходит, будучи под воздействием наркоза. Когда хозяйка подставляет к столу сумку для животных, кошка изо всех сил тащит приятеля туда.
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