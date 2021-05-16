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Песик позвал старшего брата разобраться с обидевшим его котом – видео

Маленькая собака позвала большого брата разобраться с обижающим ее котом – видео

photo: @pawsomepets / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (747)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250913934.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210516/250914101/Malenkaya-sobaka-pozvala-bolshogo-brata-razobratsya-s-obizhayuschim-ee-kotom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Раз хозяйка не хочет помогать, придется звать тяжелую артиллерию и прятаться за ее спиной.

 

На кадрах видно, как маленькая собачка хочет поиграть с котом, вот только пушистый, как это им присуще, вредничает. Он бьет свою маленькую подругу и кусает, от чего та даже скулит. Обидевшись, собака, казалось бы, уходит. Однако через несколько секунд она возвращается вместе со своим большим братом, подталкивая его вперед и прячась за ним сзади. Увидев все это, кот молниеносно запрыгивает на стол, чтобы его не достали.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (747)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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