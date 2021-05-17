Полюбил по-настоящему: прощание кота с гостившей у него кошкой растрогало всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

По этой истории можно писать романтическую историю. К счастью, она будет с хэппи-эндом.

Как рассказала автор видео, она увидела одноглазую кошку на улице и ей стало ее жалко. В результате было решено забрать животное домой и начать искать ей хозяев. За это время кошка подружилась с домашним котом девушки, и они стали не разлей вода.

Когда хозяева нашлись, пришло время отдавать питомца, но вот коту это понравилось не очень. На кадрах видно, как пушистые лежат в обнимку, отдавать кошку никто без боя не собирается. А на прощание кот целует новую подружку и мило обнимает.

После того, как кошки обрели популярность в Сети, набрав 27 миллионов просмотров, девушка по просьбе пользователей Сети решила все же оставить кошку у себя.

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