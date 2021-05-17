11:49 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Точно влюбился: прощание кота с гостившей у него кошкой растрогало всех – видео

Полюбил по-настоящему: прощание кота с гостившей у него кошкой растрогало всех – видео

photo: @dontstopmeowing / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (747)
1263520
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250079359.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210517/250079396/Polyubil-po-nastoyaschemu-proschanie-kota-s-gostivshey-u-nego-koshkoy-rastrogalo-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

По этой истории можно писать романтическую историю. К счастью, она будет с хэппи-эндом.

 

Как рассказала автор видео, она увидела одноглазую кошку на улице и ей стало ее жалко. В результате было решено забрать животное домой и начать искать ей хозяев. За это время кошка подружилась с домашним котом девушки, и они стали не разлей вода.

Когда хозяева нашлись, пришло время отдавать питомца, но вот коту это понравилось не очень. На кадрах видно, как пушистые лежат в обнимку, отдавать кошку никто без боя не собирается. А на прощание кот целует новую подружку и мило обнимает.

После того, как кошки обрели популярность в Сети, набрав 27 миллионов просмотров, девушка по просьбе пользователей Сети решила все же оставить кошку у себя.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (747)
Теги:
домашние животные, кошки

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Армянский спортсмен демонстрирует зрелищные трюки
Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться