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Ротвейлер

Ротвейлер внезапно осознал, что его привезли к ветеринару и умилил реакцией всех – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (747)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210517/251742465/Rotveyler-vnezapno-osoznal-chto-ego-privezli-k-veterinaru-i-umilil-reaktsiey-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эта собака определенно не любит врачей, а после такого предательства – и хозяйку, наверное, тоже.

 

На кадрах видно, как собака породы ротвейлер по кличке Малу сидит в багажнике просторной машины. Настроение у нее определенно хорошее, что видно по ее эмоциям. Вот только все внезапно меняется, когда хозяйка спрашивает у питомца: "Где мы?" Немного задумавшись и осмотревшись, Малу вспоминает так нелюбимое ей место и сразу расстраивается, начиная скулить, что выглядит невероятно мило.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (747)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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