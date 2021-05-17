Ротвейлер внезапно осознал, что его привезли к ветеринару и умилил реакцией всех – видео

Эта собака определенно не любит врачей, а после такого предательства – и хозяйку, наверное, тоже.
На кадрах видно, как собака породы ротвейлер по кличке Малу сидит в багажнике просторной машины. Настроение у нее определенно хорошее, что видно по ее эмоциям. Вот только все внезапно меняется, когда хозяйка спрашивает у питомца: "Где мы?" Немного задумавшись и осмотревшись, Малу вспоминает так нелюбимое ей место и сразу расстраивается, начиная скулить, что выглядит невероятно мило.
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