Ротвейлер внезапно осознал, что его привезли к ветеринару и умилил реакцией всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эта собака определенно не любит врачей, а после такого предательства – и хозяйку, наверное, тоже.

На кадрах видно, как собака породы ротвейлер по кличке Малу сидит в багажнике просторной машины. Настроение у нее определенно хорошее, что видно по ее эмоциям. Вот только все внезапно меняется, когда хозяйка спрашивает у питомца: "Где мы?" Немного задумавшись и осмотревшись, Малу вспоминает так нелюбимое ей место и сразу расстраивается, начиная скулить, что выглядит невероятно мило.

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