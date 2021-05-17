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Австралийская овчарка

Девушка вышла на прогулку с собакой, но случайно выгуляла кое-кого еще – забавное видео

photo: Pixabay / RebeccasPictures
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (748)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251667092.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210517/251749275/Devushka-vyshla-na-progulku-s-sobakoy-no-sluchayno-vygulyala-koe-kogo-esche--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До диснеевской принцессы девушке далеко, но животные от нее в восторге. Или от ее собаки.

 

На кадрах видно, как девушка спокойно гуляет вместе со своим питомцем на природе. Внезапно она поворачивает камеру влево, а там, оказывается, за ней идут коровы. Причем не одна и не две – целое стадо. И многие ходят по краю забора, поближе к хозяйке с питомцем. Самый главный вопрос в том, кто именно понравился коровам: девушка или собака.

"Когда ты вышла выгуливать собака, а в итоге выгуляла стадо коров", – написала автор в подписи к видео

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (748)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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