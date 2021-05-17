Девушка вышла на прогулку с собакой, но случайно выгуляла кое-кого еще – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До диснеевской принцессы девушке далеко, но животные от нее в восторге. Или от ее собаки.

На кадрах видно, как девушка спокойно гуляет вместе со своим питомцем на природе. Внезапно она поворачивает камеру влево, а там, оказывается, за ней идут коровы. Причем не одна и не две – целое стадо. И многие ходят по краю забора, поближе к хозяйке с питомцем. Самый главный вопрос в том, кто именно понравился коровам: девушка или собака.

"Когда ты вышла выгуливать собака, а в итоге выгуляла стадо коров", – написала автор в подписи к видео

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