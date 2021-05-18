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Немецкая овчарка

Любопытная собака повторила за хозяйкой танец с обручем – милое видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (751)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210518/251099589/Lyubopytnaya-sobaka-povtorila-za-khozyaykoy-tanets-s-obruchem--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Еще немного практики и тренировок, и у нее будет получаться не хуже любимой хозяйки!

German Shepherd wants to hula hoopОпубликовано VT Воскресенье, 11 марта 2018 г.

 

На кадрах видно, как посреди комнаты стоит девушка, которая тренируется с обручем для похудения – хулахупом. Со стороны за ней наблюдает немецкая овчарка, явно заинтересованная происходящим. Как только хозяйка заканчивает дело и снимает обруч, собака тут же его хватает и пытается все повторить. В результате питомец держит хулахуп в зубах и крутится с ним вокруг своей оси. Почти получилось!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (751)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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