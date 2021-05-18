Любопытная собака повторила за хозяйкой танец с обручем – милое видео

Еще немного практики и тренировок, и у нее будет получаться не хуже любимой хозяйки!
German Shepherd wants to hula hoopОпубликовано VT Воскресенье, 11 марта 2018 г.
На кадрах видно, как посреди комнаты стоит девушка, которая тренируется с обручем для похудения – хулахупом. Со стороны за ней наблюдает немецкая овчарка, явно заинтересованная происходящим. Как только хозяйка заканчивает дело и снимает обруч, собака тут же его хватает и пытается все повторить. В результате питомец держит хулахуп в зубах и крутится с ним вокруг своей оси. Почти получилось!
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