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Весь в хозяйку: девушка показала на видео забавную реакцию кота на визит гостей

Весь в хозяйку: девушка показала на видео забавную реакцию кота на визит гостей

photo: @notyourbabe28 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (749)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251755020.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210518/251755058/Ves-v-khozyayku-devushka-pokazala-na-video-zabavnuyu-reaktsiyu-kota-na-vizit-gostey.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Говорят ведь, что питомцы со временем становятся похожи на своих хозяев – это как раз тот случай.

 

Как рассказала девушка, ее кот прячется в ванне, как только в дом заходит кто-то чужой. Один раз она решила посмотреть на это получше и снять реакцию питомца, когда он слышит разговор незнакомых людей. На кадрах видно, как пушистый сидит прямо в ванной с пугливым взглядом и вертит головой на каждый звук. И это действительно выглядит довольно забавно. Как отметила девушка, она сама является интровертом и предпочитает быть одной – вот и питомец у нее такой же.

Пользователи в комментариях рассказали автору, что ее кот не один такой. У некоторых питомцы прячутся под кроватью, в шкафу или вовсе исчезают так, что хозяева сами в недоумении, куда подевался маленький друг.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (749)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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