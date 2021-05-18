Весь в хозяйку: девушка показала на видео забавную реакцию кота на визит гостей

Говорят ведь, что питомцы со временем становятся похожи на своих хозяев – это как раз тот случай.

Как рассказала девушка, ее кот прячется в ванне, как только в дом заходит кто-то чужой. Один раз она решила посмотреть на это получше и снять реакцию питомца, когда он слышит разговор незнакомых людей. На кадрах видно, как пушистый сидит прямо в ванной с пугливым взглядом и вертит головой на каждый звук. И это действительно выглядит довольно забавно. Как отметила девушка, она сама является интровертом и предпочитает быть одной – вот и питомец у нее такой же.

Пользователи в комментариях рассказали автору, что ее кот не один такой. У некоторых питомцы прячутся под кроватью, в шкафу или вовсе исчезают так, что хозяева сами в недоумении, куда подевался маленький друг.

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