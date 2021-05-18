Трусливая такса решила поругаться с котом и чуть об этом не пожалела – видео

К счастью для таксы, пушистый не был в настроении драться, иначе все бы закончилось не так.

На кадрах видно, как такса стоит на проселочной дороге, по которой идет рыжий кот. Он никого не трогает и ничем не провоцирует, однако собачка, видимо, не в настроении, поэтому решает на него полаять. До последнего пушистый пытается не обращать внимание, но в итоге все же грозно разворачивается. Собака же сразу запаниковала, закричала и дала деру, но через несколько секунд собрала смелость и развернулась. Тут уже убегать пришлось рыжему – с такой лучше не связываться.

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