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Трусливая такса решила поругаться с котом и чуть об этом не пожалела – видео

© AP Photo / Elise Amendola
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (751)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210518/251756473/Truslivaya-taksa-reshila-porugatsya-s-kotom-i-chut-ob-etom-ne-pozhalela--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

К счастью для таксы, пушистый не был в настроении драться, иначе все бы закончилось не так.

 

На кадрах видно, как такса стоит на проселочной дороге, по которой идет рыжий кот. Он никого не трогает и ничем не провоцирует, однако собачка, видимо, не в настроении, поэтому решает на него полаять. До последнего пушистый пытается не обращать внимание, но в итоге все же грозно разворачивается. Собака же сразу запаниковала, закричала и дала деру, но через несколько секунд собрала смелость и развернулась. Тут уже убегать пришлось рыжему – с такой лучше не связываться.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (751)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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