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Попугай купился на детский розыгрыш – забавное видео

Наивный попугай купился на детский розыгрыш – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (751)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210518/251759158/Naivnyy-popugay-kupilsya-na-detskiy-rozygrysh--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Провести пернатого оказалось так же просто, как ребенка, и его реакция в сочетании с паникой выглядит прелестно.

На кадрах видно, как на столе стоят два попугайчика по кличке Оскар и Манго. Хозяин пернатых же решил подшутить над одним из них – Оскаром – и "украл" у него клюв, как обычно родители "крадут" нос у детей. После легкого движения мужчина сказал питомцу: "У меня твой нос". Тогда попугайчик вопросительно и с удивлением посмотрел на руку хозяина, после чего принялся проверять, правда ли украли его клюв – он потер им по поверхности стола и проверил лапкой.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (751)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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