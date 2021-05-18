Наивный попугай купился на детский розыгрыш – забавное видео

Провести пернатого оказалось так же просто, как ребенка, и его реакция в сочетании с паникой выглядит прелестно.

На кадрах видно, как на столе стоят два попугайчика по кличке Оскар и Манго. Хозяин пернатых же решил подшутить над одним из них – Оскаром – и "украл" у него клюв, как обычно родители "крадут" нос у детей. После легкого движения мужчина сказал питомцу: "У меня твой нос". Тогда попугайчик вопросительно и с удивлением посмотрел на руку хозяина, после чего принялся проверять, правда ли украли его клюв – он потер им по поверхности стола и проверил лапкой.

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