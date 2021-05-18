Наивный попугай купился на детский розыгрыш – забавное видео

На кадрах видно, как на столе стоят два попугайчика по кличке Оскар и Манго. Хозяин пернатых же решил подшутить над одним из них – Оскаром – и "украл" у него клюв, как обычно родители "крадут" нос у детей. После легкого движения мужчина сказал питомцу: "У меня твой нос". Тогда попугайчик вопросительно и с удивлением посмотрел на руку хозяина, после чего принялся проверять, правда ли украли его клюв – он потер им по поверхности стола и проверил лапкой.
Смотрите на видео также:
- Бить или не бить: кот думает о наказании для попугая за кражу еды
-
Попугай насмотрелся православных каналов и постоянно молится богу
-
Попугай какаду заливается злобным ведьминским смехом, от которого становится жутко