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Девушка решила спрятаться от песика во время прогулки – видео его трогательной реакции

Хозяйка спряталась от собаки во время прогулки – видео трогательной реакции питомца

photo: @tiktoktrevorr / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
3562133
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/05/251088016.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210519/251088051/Khozyayka-spryatalas-ot-sobaki-vo-vremya-progulki--video-trogatelnoy-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Глядя на его эмоции, страшно подумать, что кто-то вправду может так бросить своих питомцев.

 

На кадрах видно, как девушка со своим песиком породы бульдог гуляет по парку без поводка. Когда питомец отходит на небольшое расстояние, девушка прячется за деревянной преградой неподалеку и смотрит через камеру, направленную в щель. Развернувшись, питомец сразу же пугается и взволнованно осматривается. Нигде не увидев любимую хозяйку, он в панике начинает бежать в обратном направлении и, услышав ее смех, который она не может сдержать, радостно прыгает к ней.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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