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Британская короткошерстная кошка

Каждый найдет себя: парень показал три типа кошек и развеселил Сеть – видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210519/251224246/Kazhdyy-naydet-sebya-paren-pokazal-tri-tipa-koshek-i-razveselil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Многие отметили, что третья кошка – это именно про них. Но так ведь даже веселее!

 

На кадрах видно, как у спуска лестницы в доме стоит несколько десятков разноцветных пластиковых стаканов. Сначала по лестнице спускается первая кошка. Она, увидев препятствия, элегантно и красиво переступила через каждый стаканчик, не задев ни один. Вторая кошка, наверное, очень спешила к корму, поэтому об осторожности не волновалась и прошла препятствия по короткому пути, сбив несколько стаканов. А вот третья кошка устроила настоящий хаос, прыгнув в самую кучу стаканов и сбив больше половины из них. Аккуратностью и осторожностью эта кошка точно не отличается.

Видео просмотрели более 50 миллионов раз за неделю, и многие комментаторы заявили, что третий тип кошек – это они по жизни.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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