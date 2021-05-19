Кот и пес сели играть в шахматы, но в дело вмешался пушистый судья – видео

Ему просто не понравилось, что игроки очень долго думают над своими ходами, вот и сорвался.
На кадрах видно, как серый кот и лабрадор разыгрывают шахматную партию. Кто побеждает – сказать трудно, но они долго продумывают все свои следующие ходы. За ними наблюдает рыжий котенок – судья. Ему, видимо, надоедает долгая игра или он хочет поиграть сам, поэтому пушистый бросается на серого игрока, выводя его из игры.
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