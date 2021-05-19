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Кот и пес сели играть в шахматы, но в дело вмешался пушистый судья – видео

Кот и пес сели играть в шахматы, но в дело вмешался пушистый судья – видео

photo: u/MafuSorau / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251764512.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210519/251764560/Kot-i-pes-seli-igrat-v-shakhmaty-no-v-delo-vmeshalsya-pushistyy-sudya--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ему просто не понравилось, что игроки очень долго думают над своими ходами, вот и сорвался.

 

На кадрах видно, как серый кот и лабрадор разыгрывают шахматную партию. Кто побеждает – сказать трудно, но они долго продумывают все свои следующие ходы. За ними наблюдает рыжий котенок – судья. Ему, видимо, надоедает долгая игра или он хочет поиграть сам, поэтому пушистый бросается на серого игрока, выводя его из игры.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
Теги:
кошки, Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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