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Стрижка в парикмахерской

Малыш заволновался на первой стрижке, и его поддержала вся парикмахерская – видео

© CC0 / Pixabay
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249953726.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210519/251764591/Malysh-zavolnovalsya-na-pervoy-strizhke-i-ego-podderzhala-vsya-parikmakherskaya--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В итоге малыш вышел из парикмахерской и с красивыми волосами, и с хорошим настроением.

 

На кадрах видно, как парикмахер стрижет малыша, который от волнения и незнакомой ситуации плачет. Попытки отца его успокоить ни к чему не приводят, поэтому на помощь приходят остальные парикмахеры. Они поют итальянскую "Песню о единороге", которая рассказывает о том, как единорог не успел прийти к ковчегу Ноя, на котором он спас всех существующих животных. И они начали не только петь, но и пританцовывать, чтобы полностью приковать к себе внимание малыша. И у них получилось.

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Теги:
Дети, Вирусные видео, Видео с животными

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