Малыш заволновался на первой стрижке, и его поддержала вся парикмахерская – видео

В итоге малыш вышел из парикмахерской и с красивыми волосами, и с хорошим настроением.

На кадрах видно, как парикмахер стрижет малыша, который от волнения и незнакомой ситуации плачет. Попытки отца его успокоить ни к чему не приводят, поэтому на помощь приходят остальные парикмахеры. Они поют итальянскую "Песню о единороге", которая рассказывает о том, как единорог не успел прийти к ковчегу Ноя, на котором он спас всех существующих животных. И они начали не только петь, но и пританцовывать, чтобы полностью приковать к себе внимание малыша. И у них получилось.

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