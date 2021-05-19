Пугающий хозяйку при любом удобном моменте песик стал звездой сети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Праздничный танец питомца, когда он успешно пугает хозяйку, бесценен. С таким песиком скучно не будет.

Этого веселого той-пуделя зовут Чачи, и он очень любит шутить. В любой удобный момент он прячется на лестничном пролете в доме и ждет, когда хозяйка захочет подняться на второй этаж. Упорства ему не занимать – даже если женщина проходит мимо, Чачи все равно останется ждать на месте. А когда хозяйка приблизится, песик попятится назад, чтобы спрятаться получше и застать ее врасплох.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

Видео с ним стали настолько популярными, что набирают миллионы просмотров на странице автора. Пользователи отмечают, что это самый крутой пес, которого они видели, и жалуются, что их питомцы не такие веселые.

Смотрите на видео также: