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Лабрадудль

Пугающий хозяйку при любом удобном моменте песик стал звездой сети – видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210519/251769761/Pugayuschiy-khozyayku-pri-lyubom-udobnom-momente-pesik-stal-zvezdoy-seti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Праздничный танец питомца, когда он успешно пугает хозяйку, бесценен. С таким песиком скучно не будет.

Этого веселого той-пуделя зовут Чачи, и он очень любит шутить. В любой удобный момент он прячется на лестничном пролете в доме и ждет, когда хозяйка захочет подняться на второй этаж. Упорства ему не занимать – даже если женщина проходит мимо, Чачи все равно останется ждать на месте. А когда хозяйка приблизится, песик попятится назад, чтобы спрятаться получше и застать ее врасплох.

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Публикация от 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

Видео с ним стали настолько популярными, что набирают миллионы просмотров на странице автора. Пользователи отмечают, что это самый крутой пес, которого они видели, и жалуются, что их питомцы не такие веселые.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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