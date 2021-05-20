Хозяйка подарила псу огромный кусок мяса и повергла его в шок – видео реакции питомца

Питомец от такого зрелища растерялся – как вообще можно ухватить такую большую штуку?
На кадрах видно, как хозяйка держит в руках огромную кость с мясом и протягивает ее своему питбулю, который в предвкушении вкусняшки. Однако такого он никак не ожидал, и его эмоции говорят об этом вместо тысячи слов. Глаза питомца распахнулись как никогда прежде, а сам он растерялся, пытаясь понять, где бы лучше ухватить эту вкусняху.
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