11:10 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Не ищет легких путей: котенок застрял в лотке и выломал дверцу – бесподобное видео

Не ищет легких путей: котенок застрял в лотке и выломал дверцу – бесподобное видео

photo: @huwkeene / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (754)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/14/251775456.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210520/251775488/Ne-ischet-legkikh-putey-kotenok-zastryal-v-lotke-i-vylomal-dvertsu--bespodobnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Зато в следующий раз она теперь мешать не будет. Глупый этот котик или умный – еще вопрос.

На кадрах видно, как белый кот сидит в закрытом лотке с дверцей и хочет оттуда выйти. Казалось бы, все просто – пройти через легкую дверцу, которая сама приподнимется и откроет путь. Однако пушистый решает, что этот способ не для него, поэтому он протискивается через щель наверху, которая образуется из-за разворота дверцы. Стоит отметить, что своего он добился, хоть и с большим трудом. Заодно и дверцу снял, чтобы в следующий раз не мешала.

 

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (754)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться