Не ищет легких путей: котенок застрял в лотке и выломал дверцу – бесподобное видео

Зато в следующий раз она теперь мешать не будет. Глупый этот котик или умный – еще вопрос.

На кадрах видно, как белый кот сидит в закрытом лотке с дверцей и хочет оттуда выйти. Казалось бы, все просто – пройти через легкую дверцу, которая сама приподнимется и откроет путь. Однако пушистый решает, что этот способ не для него, поэтому он протискивается через щель наверху, которая образуется из-за разворота дверцы. Стоит отметить, что своего он добился, хоть и с большим трудом. Заодно и дверцу снял, чтобы в следующий раз не мешала.

Смотрите на видео также: