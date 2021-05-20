Собака очень хотела полежать в кровати хозяев несмотря на закрытую дверь – забавное видео

Как рассказал хозяин, он вернулся домой и нигде не увидел свою собаку породы кане-корсо по кличке Лейла. Это его насторожило. И не зря. Он пошел искать питомца, и увидел очень печальную картину: выгрызенную дыру в двери и лежащую как ни в чем не бывало на его кровати собаку. Завершается все громким вопросом парня: "Серьезно, Лейла?!"

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