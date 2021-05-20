14:22 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Щенок породы кане-корсо

Собака очень хотела полежать в кровати хозяев несмотря на закрытую дверь – забавное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (757)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210520/251778164/Sobaka-ochen-khotela-polezhat-v-krovati-khozyaev-nesmotrya-na-zakrytuyu-dver--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как рассказал хозяин, он вернулся домой и нигде не увидел свою собаку породы кане-корсо по кличке Лейла. Это его насторожило. И не зря. Он пошел искать питомца, и увидел очень печальную картину: выгрызенную дыру в двери и лежащую как ни в чем не бывало на его кровати собаку. Завершается все громким вопросом парня: "Серьезно, Лейла?!"

 

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (757)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться