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Хаски

Если бы собаки были людьми: парень фантастически спародировал разные породы – видео

© photo: Sputnik / Natalia Gorshkova
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (757)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210520/251781067/Esli-by-sobaki-byli-lyudmi-paren-fantasticheski-sparodiroval-raznye-porody--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи Сети отмечают, что так точно "очеловечить" поведение питомцев – это искусство.

Сначала он показывает питбулей, которые кажутся суровыми и злыми, а на деле порода собак может быть очень даже милой. Следом идут пудели, которые заботится о своей шерсти и не будут лазить в грязи. Затрагивает в пародии он и золотистых ретриверов – вечно позитивных собак, в любой момент способных стать подозрительными. Следом идут хаски – энергичные собаки, которых не остановить. Также парень высмеивает забавную походку корги и вредность и злобу чихуахуа.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (757)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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