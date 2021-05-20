Если бы собаки были людьми: парень фантастически спародировал разные породы – видео

Пользователи Сети отмечают, что так точно "очеловечить" поведение питомцев – это искусство.
Сначала он показывает питбулей, которые кажутся суровыми и злыми, а на деле порода собак может быть очень даже милой. Следом идут пудели, которые заботится о своей шерсти и не будут лазить в грязи. Затрагивает в пародии он и золотистых ретриверов – вечно позитивных собак, в любой момент способных стать подозрительными. Следом идут хаски – энергичные собаки, которых не остановить. Также парень высмеивает забавную походку корги и вредность и злобу чихуахуа.
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