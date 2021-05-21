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Пес решил полаять на огромного ящера и поплатился за это – видео

Пес решил полаять на гигантского ящера и сильно об этом пожалел – видео

photo: @this_is_noon / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210521/250819559/Pes-reshil-polayat-na-gigantskogo-yaschera-i-silno-ob-etom-pozhalel--video.html

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

От таких созданий как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.

 

Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.

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Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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