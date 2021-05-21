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Кот застукал кошку с любовником – смешное видео животной драмы

Кот случайно застукал свою кошку с любовником – видео животной драмы

photo: 9GAG / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (758)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210521/251789321/Kot-sluchayno-zastukal-svoyu-koshku-s-lyubovnikom--video-zhivotnoy-dramy.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кошка никак такого не ожидала и сначала даже не поняла, почему любовник сбежал.

Этот забавный случай был снят на видео в Китае. На кадрах видно, как черная кошка очень мило лежит с котом и нежится с ним. Все это время позади нее стоит светло-рыжий кот и бездвижно наблюдает за любовной парочкой. Внезапно горе-любовник его замечает, поджимает ушки и вмиг бежит прочь. Неверная кошечка же удивленно встает и явно не понимает, что не так. Но стоит ей обернуться, как все становится понятно – сзади стоит ее "единственный". Вот животные столкнулись взглядами, и было ясно, что пушистой изменщице не поздоровится, поэтому она молниеносно побежала от кота, а тот побежал за ней.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (758)

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