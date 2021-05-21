Очевидец заснял на видео "Бога", идущего в облаках

Кадры человеческого силуэта, идущего среди неба по облакам, засняли в Алабаме (США) во время того, как местный житель вел прямую трансляцию шторма в Facebook

На кадрах видно полное туч темное небо, в котором есть яркий просвет. Через несколько секунд ведущий трансляции замечает в нем движение.

"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", – говорит он.

В это время в правой части светлой области появляется человекоподобный силуэт, который в течение нескольких секунд движется до самого ее края и исчезает.

Шокированные увиденным пользователи соцсетей в один голос кричат, что это "знак свыше". Кроме того, некоторые выдвинули версию, что на кадрах может быть не Бог, а ангел.