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Львица и леопард подрались на дереве из-за добычи – зрелищное видео

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video: Kruger Sightings / Youtube
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/15/251794322.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210521/251794456/Lvitsa-i-leopard-vtsepilis-drug-v-druga-na-dereve-v-skhvatke-za-dobychu--zrelischnoe-video.html

Дикие животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Внизу королеву зверей ждали ее подруги, поэтому численное преимущество было на их стороне.

На кадрах видно, как львица стоит под невысоким деревом и смотрит вверх, где по веткам карабкается ее сестра. Она, в свою очередь, направляется к леопарду, который повесил наверху добычу и обедает. В результате они вступают в схватке практически на вершине дерева, и ветка не выдерживает, из-за чего оба хищника падают вниз вместе с тушей. И пока львица искала выход из листьев, леопард быстро покинул место, подарив ей свою добычу.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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