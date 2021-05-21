Львица и леопард подрались на дереве из-за добычи – зрелищное видео

Внизу королеву зверей ждали ее подруги, поэтому численное преимущество было на их стороне.

На кадрах видно, как львица стоит под невысоким деревом и смотрит вверх, где по веткам карабкается ее сестра. Она, в свою очередь, направляется к леопарду, который повесил наверху добычу и обедает. В результате они вступают в схватке практически на вершине дерева, и ветка не выдерживает, из-за чего оба хищника падают вниз вместе с тушей. И пока львица искала выход из листьев, леопард быстро покинул место, подарив ей свою добычу.

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