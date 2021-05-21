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Фокус посетителя кафе, который страшно удивил официантов – видео

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210521/251796086/Fokus-posetitelya-kafe-kotoryy-strashno-udivil-ofitsiantov--video.html

Фокусы и иллюзии – главные элементы многих вирусных видео, ломающих голову пользователям Сети отсутствием логического объяснения

Девушка после увиденного осталась с открытым ртом, и ее неподдельные эмоции бесценны.

На кадрах видно, как сотрудница кофейни дает иллюзионисту стакан кофе и уходит. Иллюзионист же приступает к фокусу: он берет чашку в одну руку, а другой накрывает ее сверху, после чего показательно дует, заставляя исчезнуть жидкость. После этого парень переворачивает стакан, из которого ничего не выливается, а затем и вовсе сдавливает его и возвращает бариста. Девушка же с удивлением наблюдала за всем этим процессом и от непонимания осталась с открытым ртом.

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Публикация от Arshdeep Soni (@arshsoni)

Смотрите на видео также:

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