Фокус посетителя кафе, который страшно удивил официантов – видео

Девушка после увиденного осталась с открытым ртом, и ее неподдельные эмоции бесценны.

На кадрах видно, как сотрудница кофейни дает иллюзионисту стакан кофе и уходит. Иллюзионист же приступает к фокусу: он берет чашку в одну руку, а другой накрывает ее сверху, после чего показательно дует, заставляя исчезнуть жидкость. После этого парень переворачивает стакан, из которого ничего не выливается, а затем и вовсе сдавливает его и возвращает бариста. Девушка же с удивлением наблюдала за всем этим процессом и от непонимания осталась с открытым ртом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arshdeep Soni (@arshsoni) 7 Окт 2019 в 9:02 PDT

Смотрите на видео также: