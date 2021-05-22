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Девушка хотела сделать эффектное фото у фонтана, но что-то пошло не так – смешное видео

Фотосессия девушки у фонтана закончилась не так, как планировалось – смешное видео

photo: LADbible / FB
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210522/251798833/Fotosessiya-devushki-u-fontana-zakonchilas-ne-tak-kak-planirovalos--smeshnoe-video.html

В погоне за красивыми фотографиями для Инстаграма люди порой принимают необычные решения, и иногда они заканчиваются неудачно и смешно

Юная красавица подумала, что стать на секунду балериной будет достаточно легко, но никогда так не ошибалась.

На кадрах видно, как девушка с длинным хвостиком стоит у края фонтана. Ее волосы мокрые почти до самой резинки, и она готовится сделать довольно распространенный тип фотографий – внезапно поднять голову вверх, чтобы создать "водяную раму" вокруг себя. Казалось бы ничего сложного, но в этом случае девушка решает постоять на носочках, как балерина. Именно это и сыграло с ней злую шутку – она потеряла равновесие и упала прямиком в фонтан лицом вниз.

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Теги:
Смешные видео, Вирусные видео

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