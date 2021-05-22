Фотосессия девушки у фонтана закончилась не так, как планировалось – смешное видео

В погоне за красивыми фотографиями для Инстаграма люди порой принимают необычные решения, и иногда они заканчиваются неудачно и смешно

Юная красавица подумала, что стать на секунду балериной будет достаточно легко, но никогда так не ошибалась.

На кадрах видно, как девушка с длинным хвостиком стоит у края фонтана. Ее волосы мокрые почти до самой резинки, и она готовится сделать довольно распространенный тип фотографий – внезапно поднять голову вверх, чтобы создать "водяную раму" вокруг себя. Казалось бы ничего сложного, но в этом случае девушка решает постоять на носочках, как балерина. Именно это и сыграло с ней злую шутку – она потеряла равновесие и упала прямиком в фонтан лицом вниз.

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