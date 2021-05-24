Парень решил удивить всех крутым трюком, но "выпендреж" не удался – видео

С другой стороны, популярность он все равно обрел – неудача принесла ему миллионы просмотров.
На кадрах видно, как парень качается на качелях, а его друг снимает и себя, и его на селфи-камеру. Трюкач задумал сделать так называемое "солнышко" – сделать полный оборот на 360 градусов вокруг перекладины. Именно этот момент и хотели заснять. Но вот что-то пошло не так, и парень вылетел из сиденья. За доли секунды его радость сменяется паникой и страхом, которые удачно попали в кадр. В результате парень упал на своего друга, который выронил из-за этого телефон. По утверждению автора видео, с ними обоими все в порядке.
Смотрите на видео также:
-
Выпускник хотел сделать сальто на вручении дипломов, но что-то пошло не так
-
Мотоциклист решил выставить себя крутым, но что-то пошло не так
-
Женщина решила сфотографировать лебединую семью, но что-то пошло не так