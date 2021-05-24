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Парень решил удивить всех крутым трюком, но выпендреж не удался – видео

Парень решил удивить всех крутым трюком, но "выпендреж" не удался – видео

photo: @aydonholley /TikTok
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210524/251816276/Paren-reshil-udivit-vsekh-krutym-tryukom-no-vypendrezh-ne-udalsya--video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С другой стороны, популярность он все равно обрел – неудача принесла ему миллионы просмотров.

 

На кадрах видно, как парень качается на качелях, а его друг снимает и себя, и его на селфи-камеру. Трюкач задумал сделать так называемое "солнышко" – сделать полный оборот на 360 градусов вокруг перекладины. Именно этот момент и хотели заснять. Но вот что-то пошло не так, и парень вылетел из сиденья. За доли секунды его радость сменяется паникой и страхом, которые удачно попали в кадр. В результате парень упал на своего друга, который выронил из-за этого телефон. По утверждению автора видео, с ними обоими все в порядке.

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Теги:
Смешные видео, Вирусные видео

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