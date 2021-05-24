Победитель "Евровидения 2021" прилюдно оконфузился – видео с финала конкурса

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сам он даже не сразу понял, что произошло, но смех коллег по группе приковал к нему внимание оператора.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

На кадрах видно, как участники группы празднуют победу и рассказывают о своих эмоциях о триумфе. Солист группы в этот момент высоко подпрыгивает позади всех. Пока они собираются с мыслями, чтобы что-то сказать оператору, итальянец садится на лестницу, чтобы выдохнуть. И тут-то как раз и возникает неловкий момент – у него порвались штаны. На это указала одна из участниц группы, после чего солист показал жестами разочарование и даже попозировал перед камерой.

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