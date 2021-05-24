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Конкурс песни Евровидение-2021

Победитель "Евровидения 2021" прилюдно оконфузился – видео с финала конкурса

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210524/251818702/Pobeditel-Evrovideniya-2021-prilyudno-okonfuzilsya--video-s-finala-konkursa.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сам он даже не сразу понял, что произошло, но смех коллег по группе приковал к нему внимание оператора.

На кадрах видно, как участники группы празднуют победу и рассказывают о своих эмоциях о триумфе. Солист группы в этот момент высоко подпрыгивает позади всех. Пока они собираются с мыслями, чтобы что-то сказать оператору, итальянец садится на лестницу, чтобы выдохнуть. И тут-то как раз и возникает неловкий момент – у него порвались штаны. На это указала одна из участниц группы, после чего солист показал жестами разочарование и даже попозировал перед камерой.

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Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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