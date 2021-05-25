Победитель "Евровидения 2021" во время вручения награды порвал штаны – видео

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На церемонии награждения счастливый солист группы Давид Дамиано не расстроился даже из-за случившегося конфуза.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

На кадрах, снятых оператором песенного конкурса, видно, как участники группы Måneskin празднуют победу на "Евровидении-2021" и рассказывают о своих эмоциях о триумфе. В это время солист группы отделяется от остальных, отходит назад и начинает прыгать.

Пока члены группы собираются с мыслями, чтобы что-то сказать оператору, Давид садится на лестницу, чтобы перевести в дух, и в это время его коллега замечает казус – у итальянца порвались штаны. Увидев это, солист группы показал жестами разочарование и даже попозировал перед камерой.

После этого Давид воспользовался казусом и на пресс-конференции, еще раз попозировав перед фотографами и переведя все в шутку.

Италия с песней Zitti E Buoni, согласно суммарным результатам голосования жюри и зрителей, стала в этом году победителем конкурса. Второе место заняла Франция, третье – Швейцария.

Группа Måneskin завоевала на" Евровидении-2021" максимальное количество баллов за всю историю конкурса — 524 балла. Национальное жюри стран поставило коллектив на четвертое место, однако благодаря телезрителям Дамиано Давид и компания оказались на первом месте. Его им незадолго до финала пророчили и букмекеры. Уж очень всем понравилась их конкурсная песня, в которой рокеры просят "не делать ошибок".

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