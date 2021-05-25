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Бесстрашная черепаха издевается над львами на водопое – видео

Бесстрашная черепаха издевается надо львами на водопое – видео

photo: Kruger Sightings / Youtube
Видеоклуб
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210525/251822872/Besstrashnaya-cherepakha-izdevaetsya-nado-lvami-na-vodopoe--video.html

Дикие животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Воспользовавшись своим положением, она показала хищникам, кто на этом водоеме главный.

На кадрах видно, как лев и львица подошли к водоему, чтобы утолить жажду. Однако это не понравилось обитающей там черепашке, и она решила по очереди их прогнать, кусая то за язык, то за шерсть у пасти. Несмотря на это хищники все же допили воду, иногда отвлекаясь, и ушли восвояси. Возможно, в понимании черепашки, она смогла добиться цели и показать львам, кто тут главный.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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