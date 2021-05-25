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Артист эстрады, ведущий Максим Галкин

Вот это массажистка! Лиза Галкина делает массаж папе – видео

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210525/251824032/Vot-eto-massazhistka-Liza-Galkina-delaet-massazh-pape--video.html

Звездные дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей и набирают миллионы просмотров

На кадрах видно, как Лиза Галкина делает шуточный массаж на спине своего папы Максима, а Алла Пугачева снимает их на видео. Девочка же в этот момент читает массажный стишок, в котором и гуси щипают, и куры клюют, и слон топает. К массажу она даже добавляет новые элементы – массирует не только руками. Во втором сюжете же Лиза массирует папе голову и плечи, но делает это уже молча.

Смотрите на видео также:

Теги:
дети и родители, Смешные видео, Вирусные видео

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