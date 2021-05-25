Вот это массажистка! Лиза Галкина делает массаж папе – видео

На кадрах видно, как Лиза Галкина делает шуточный массаж на спине своего папы Максима, а Алла Пугачева снимает их на видео. Девочка же в этот момент читает массажный стишок, в котором и гуси щипают, и куры клюют, и слон топает. К массажу она даже добавляет новые элементы – массирует не только руками. Во втором сюжете же Лиза массирует папе голову и плечи, но делает это уже молча.

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