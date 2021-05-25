Слишком "взрослый" малыш недоволен обедом в форме игры от бабушки – забавное видео

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Своим бесценным взглядом он словно говорит маме: "Вот видишь, через что я прохожу каждый день?"

На кадрах видно, как бабушка держит в руках ложку с едой и, издавая звуки полета самолета, движет ей из стороны в сторону. Налетавшись, "самолет" останавливается около рта малыша, сидящего за своим столиком и с упрекающим взглядом смотрящего на бабушку. Затем его взгляд переходит на снимающую все на камеру маму. А дальше даже описывать не нужно, ведь его эмоции – вместо тысячи слов.

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