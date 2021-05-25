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Рыжий кот сидит на ограде старого здания у серных бань в районе Абанотубани

Две сороки издеваются над сидящим на заборе котом – смешное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (759)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210525/251827636/Dve-soroki-izdevayutsya-nad-sidyaschim-na-zabore-kotom--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Они нашли лучшее место поприкалываться над пушистым – ему там толком и не развернуться.

На кадрах видно, как пухлый рыжий кот сидит на заборе, а с двух сторон его окружили две сороки. Они по очереди подходят к пушистому и клюют его то в морду, то в хвост. Когда он отвлекается на одну птицу, сзади подкрадывается вторая. И наоборот. Кот уже даже не знает куда деться, потому что маневрировать на тонком заборе ему очень сложно, а вот сорокам с крыльями – не проблема. В конце концов он просто сбегает.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (759)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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